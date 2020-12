De meest voorkomende chronische ontstekingen van het darmslijmvlies zijn de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, samen aangeduid als IBD (inflammatory bowel disease). Ze treffen vaak jonge mensen en kunnen de levenskwaliteit zwaar aantasten. Een goed begrip voor het leed en de ongemakken zou hun leven al een stukje draaglijker maken.

Bij Crohn kan het slijmvlies van het hele spijsverteringsstelsel aangetast zijn. Bij colitis ulcerosa is alleen het slijmvlies van de dikke darm betrokken, en dat geeft een hele rist ongemakken: lossere of frequentere stoelgang, met vaak slijmen en soms ook bloedbijmenging, stoelgangsdrang, ook 's nachts, buikpijn en af en toe koorts. IBD verloopt meestal in opstoten: periodes met veel ongemakken wisselen af met klachtenvrije perioden. De ziekte is grillig en onvoorspelbaar, wat het nog lastiger maakt voor de patiënten. Voor een buitenstaander zijn de klachten en ongemakken waar IBD-patiënten mee worstelen niet zichtbaar. Door de aard van de ongemakken wordt er ook niet zo makkelijk over gepraat. Om meer begrip en aandacht voor IBD-patiënten te vragen lanceerde Takeda 'In Their Shoes', een uniek initiatief waarbij mensen de 'kans' krijgen om via een app gedurende een dag in de huid te kruipen van een IBD-patiënt.