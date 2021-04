Een e-bike voor woon-werk-verkeer moet robuust, be- drijfszeker en veilig zijn. En misschien wel het belangrijkste voor de fietsende forens is dat hij voldoende stroom heeft.

Een e-bike voor woon-werk-verkeer moet robuust, be- drijfszeker en veilig zijn. En misschien wel het belangrijkste voor de fietsende forens is dat hij voldoende stroom heeft. Als je een eind van je werk woont, mag hij ook best wat vaart maken. In zo'n geval komt de e-speed bike in beeld. Die heeft een kenteken, en verzekering plus helm zijn verplicht. Maar je gaat wel 45 kilometer per uur: zo snel rijden ze in de ochtendspits vaak niet eens op de snelweg. Nieuwe e-speed bikes hebben meestal een aluminium frame met ingebouwde accu, verende voorvork, middenmotor, riemaandrijving en schijfremmen. Veel e-speed bikes hebben een 'gewone' variant (tot 25 km per uur). En die profiteert vaak weer van de hoogstaande onderdelen van zijn snelle broer. Een uitstekend alternatief. MiddenmotorenHet grootste motormerk is Bosch, gevolgd door Shimano en Bafang. Ook het Duitse Brose en het Taiwanese SyncDrive/Yamaha maken midden- motoren. Voordeel: je hebt directe aan- drijving op de trappers en het gewicht is goed verdeeld. Schijfremmen Met behulp van oliedruk knijp je de remblokjes richting remschijf. De schijven op een e-bike zijn doorgaans 160 of 180 millimeter groot. Riem vs. kettingEen riem van kunststof heeft veel voordelen. Je hoeft hem niet te smeren, hij is licht en gaat vier keer langer mee. Een riem werkt alleen in combinatie met een achternaafversnelling. Naafversnelling Rohloff maakt naafversnellingen van 7-speed tot zelfs 14-speed. De bediening gaat via een 'klik'. Ook mooi is de Enviolo-naaf, die je bedient met een traploos draaibaar handvat.