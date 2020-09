Het kiwifruit van Zespri is gezond, calorie-arm en boordevol vitamine C, meer nog dan in sinaasappels. Ki...

Het kiwifruit van Zespri is gezond, calorie-arm en boordevol vitamine C, meer nog dan in sinaasappels. Kiwi's bevorderen de spijsvertering. Ze bevatten actinidine, een enzyme dat enkel in kiwi's voorkomt, vooral in de groene variëteit, en verschillende voedingseiwitten sneller afbreekt. Het is een ook bron van foliumzuur, dat je extra nodig hebt bij zwangerschap en borstvoeding.Ook Zespri steunt Pink Ribbon. Tijdens de borstkankersensibilisatiecampagne doneert het bekende fruitlabel een deel van haar opbrengst aan de vzw.