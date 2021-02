Kant-en-klare soepen uit de diepvries of uit blik/brik zijn een aanlokkelijk alternatief voor wie geen tijd of zin heeft ...

Kant-en-klare soepen uit de diepvries of uit blik/brik zijn een aanlokkelijk alternatief voor wie geen tijd of zin heeft om zelf soep te maken. Maar ze zijn niet altijd even gezond. Alleen soepen die minstens 400 gram groenten en minder dan 5 gram zout per liter bevatten en waaraan geen vlees en/of room is toegevoegd horen thuis in een gezonde voeding. Het etiket goed lezen is belangrijk. Instantpoedersoep is een ultrabewerkt voedingsmiddel. Het is rijk aan zout en andere additieven. Het wordt dus beter zo weinig mogelijk gegeten en is zeker geen alternatief voor verse groenten of verse groentesoep.