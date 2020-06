De wildgroei aan producten die zich natuurlijk of organisch noemen doet de nood toenemen aan transparante en wet...

De wildgroei aan producten die zich natuurlijk of organisch noemen doet de nood toenemen aan transparante en wetenschappelijk onderbouwde criteria. Daarom publiceerde de ISO in 2016 Guidelines on Technical Definitions and Criteria for Natural and Organic Cosmetic Ingredients and Products. Vera Rogiers: "De ISO-norm voor cosmetica is vrijblijvend en wordt nog niet frequent gebruikt, maar dat kan in de toekomst veranderen. Het zou de consument in elk geval meer houvast geven. Al blijft het vooral belangrijk om reclame voor cosmetica kritisch te bekijken."