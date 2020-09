Over hun engagement: "Evelyn Lauder overleed in 2011, maar sindsdien is ons engagement alle...

Over hun engagement: "Evelyn Lauder overleed in 2011, maar sindsdien is ons engagement alleen maar groter geworden. We ondernemen actie op drie fronten: we investeren middelen in onderzoek, we investeren in awareness én we investeren in de technologie die borstkankerpatiënten in de loop van hun behandeling ondersteunt. We willen dat de vrouwen zich goed in hun vel voelen. Met Estée Lauder Companies streven we uiteindelijk naar een kankervrije wereld."