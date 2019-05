De nieuwe reglementering zorgt voor meer transparantie over de kosten van beleggingen. Niet alle Belgen beseffen dat ze vaak tussen 2 en 3% aan (overbodige) instapkosten betalen. 'Het kan ook zonder die overbodige instapkosten', zegt Philippe Delva, CEO van MeDirect.

Volgens de recente Europese MiFID2-reglementering moeten financiële instellingen hun klanten met een rapport in detail inlichten over de kosten die hun beleggingen in 2018 vergezelden. Verschillende banken hebben al zo'n rapport aan hun klanten bezorgd. De kosten dienen uitgedrukt te worden in een percentage van het vermogen dat werd belegd én in absolute bedragen. Zo kiest Europa voor transparantie en een heldere kostenstructuur, met als ultieme doel de belegger te helpen en te beschermen.

...