In deze bewogen (corona)tijd waarin jongeren vaker dan ooit achter hun scherm zitten, is de verleiding om te gamen ook groter. Sommige jongeren raken er zo door benomen dat het ten koste gaat van hun andere hobby's, (sociale) activiteiten in de buitenlucht, schoolwerk, slaap en welbevinden. Hoe komt het zover? En hoe kun je het als ouder voorkomen of doeltreffend aanpakken? Met Game over biedt Matthias Dewilde een inspirerende, praktische gids. Hij reikt inzichten en handvatten aan om het overmatig gamegedrag van je kind beter te begrijpen, de band met je kind aan te halen, nieuwe spelregels te bepalen, en je kind te helpen om ook in het echte leven een held te worden. Dewilde was 20 jaar geleden zelf gameverslaafd en begeleidt vandaag met zijn organisatie GameChangers ouders en hun kinderen die met de problematiek worstelen.