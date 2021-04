Wil je graag een huisdier, maar ben je allergisch voor katten en/of honden? Misschien kan een hypo-allergeen exemplaar je gezelschap houden zonder dat je gaat niezen en snotteren. Althans, dat willen de verkopers van hypo-allergene huisdieren je doen geloven. Omdat allergische reacties toegesch...

Wil je graag een huisdier, maar ben je allergisch voor katten en/of honden? Misschien kan een hypo-allergeen exemplaar je gezelschap houden zonder dat je gaat niezen en snotteren. Althans, dat willen de verkopers van hypo-allergene huisdieren je doen geloven. Omdat allergische reacties toegeschreven worden aan het haarverlies van honden en katten, worden rassen die weinig ruien naar voren geschoven als 'hypo-allergeen'. Een allergie voor honden en/of katten heeft echter niets met de haren op zich te maken. De eigenlijke boosdoeners zijn eiwitten in het speeksel, de urine of de talgklieren van het dier. Omdat honden en katten zichzelf schoonlikken, komen de eiwitten (waarvoor sommige mensen dus allergisch zijn) op de huid en de haren van het dier terecht. En op die manier ook in de omgeving. Zelfs als het dier weinig behaard is of nauwelijks verhaart, zijn er nog altijd de huidschilfers waarlangs de eiwitten zich vlot verspreiden. Uit onderzoek blijkt dat in ruimten waar een hypo-allergeen huisdier verblijft evenveel antigenen (dat zijn de eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de allergische reactie) voorkomen als in ruimten met een gewone hond of kat. Baasjes die allergisch zijn wennen vaak wel aan de symptomen, waardoor het verband met kat of hond niet meer wordt gelegd.