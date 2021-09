Veel vrouwen met borstkanker krijgen hormoontherapie als nabehandeling. De hormoontherapie brengt de vrouw in een kunstmatige menopauze en verhindert daardoor een mogelijke zwangerschap. Overig...

Veel vrouwen met borstkanker krijgen hormoontherapie als nabehandeling. De hormoontherapie brengt de vrouw in een kunstmatige menopauze en verhindert daardoor een mogelijke zwangerschap. Overigens wordt zo'n hormoontherapie vaak jarenlang voortgezet, veelal 5 tot 10 jaar. Ondertussen verstrijken de jaren en vermindert de vruchtbaarheid door de leeftijd. "Stel dat je op je 35ste de diagnose borstkanker krijgt en op dat moment een kinderwens had, dan moet je die meteen voor enkele jaren uitstellen, wat niet vanzelfsprekend is", stelt professor Isabelle Demeestere (Erasmusziekenhuis, ULB). "Sommige vrouwen zetten de hormoontherapie daarom tijdelijk stop, omdat ze graag zwanger willen worden. We kennen de gevolgen van zo'n onderbreking niet. Momenteel loopt een grote internationale opvolgstudie om na te gaan of het onderbreken van de hormoontherapie gedurende 1 à 2 jaar de kans op herval beïnvloedt. En reken maar dat we erg uitkijken naar de resultaten."