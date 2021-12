Veertig jaar geleden dook een nieuw dodelijk virus op: hiv. Sindsdien raakten ruim 70 miljoen mensen geïnfecteerd, van wie meer dan de helft overleed aan aids. Dankzij de ontwikkeling van efficiënte medicijnen kon de epidemie onder controle gebracht worden. In België worden dagelijks nog enkele mensen positief getest.

Volgens de recentste gegevens van Sciensano over aids en hiv-infectie in België werden in 2019 in ons land 923 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld, wat overeenstemt met gemiddeld 2,5 nieuwe diagnoses per dag of 81 nieuwe diagnoses per miljoen inwoners. In 2019 werd 46% van de nieuw geregistreerde hiv-infecties vastgesteld bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) en 51% bij heteroseksuelen. Intraveneus druggebruik werd gerapporteerd voor 1,5% van de hiv-diagnoses. Overdracht van een zwangere moeder op haar kind vertegenwoordigde 0,1% van de nieuwe diagnoses. Tussen 2012 en 2018 werd een aanzienlijke daling waargenomen in het aantal nieuwe hiv-diagnoses (-28%). In 2019 was er een lichte stijging van 4% ten opzichte van 2018. Er lijkt een epidemiologisch plateau bereikt te zijn. In 2019 werden 17.081 hiv-patiënten medisch opgevolgd in België - bijna dubbel zoveel mannen als vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg 48 jaar voor de mannen en 46 jaar voor de vrouwen. Ondanks het feit dat het virus perfect onder controle is met de huidige medicatie, houden velen van hen hun hiv-positieve status geheim, uit vrees voor uitsluiting en stigmatisering. Correcte informatie over hiv moet het taboe helpen doorbreken.