Het effect van vraag en aanbod

De effectenbeurs is een organisatie waar kopers en verkopers effecten (aandelen, obligaties...) verhandelen. Ze is van levensbelang voor de economie; bedrijven of overheden halen er geld op voor investeringen. Via de beurs stellen kleine en institutionele beleggers daarvoor geld, dat ze tijdelijk kunnen missen, ter beschikking. Daarbij bepalen vraag en aanbod de koers van de effecten.

New York Stock Exchange. Transacties aan de lopende band. © GETTY IMAGES