Sportjournalist Jurgen Groenwals testte al heel wat elektrische mountainbikes.

Geef Jurgen Groenwals (50) een fiets en hij is in zijn element. Als sportjournalist test hij geregeld de laatste nieuwe fietsen, waaronder ook heel wat elektrische mountainbikes. 'Het grootste voordeel aan elektrisch mountainbiken is misschien wel dat de verschillen tussen de bikemakkers verkleinen. Omdat ik al langer fiets en meer tijd heb om te trainen, is mijn conditie beter dan die van ...

Geef Jurgen Groenwals (50) een fiets en hij is in zijn element. Als sportjournalist test hij geregeld de laatste nieuwe fietsen, waaronder ook heel wat elektrische mountainbikes. 'Het grootste voordeel aan elektrisch mountainbiken is misschien wel dat de verschillen tussen de bikemakkers verkleinen. Omdat ik al langer fiets en meer tijd heb om te trainen, is mijn conditie beter dan die van sommige van mijn fietsmaats. Rijdt een van hen op een elektrische mountainbike en ik op een gewone, dan kunnen we toch dezelfde training doen. Omgekeerd biedt elektrisch fietsen mij de mogelijkheid om een stapje verder te gaan in mijn trainingen.' 'Te steile hellingen die met een gewone mountainbike onmogelijk zijn, rij ik elektrisch - in combinatie met de juiste fietstechniek - gewoon naar boven. Het hele skigbied van La Clusaz fietste ik zo in één - weliswaar lange en pittige - dag door, terwijl ik daar met een gewone e-bike drie dagen voor nodig heb. Als je onderweg kan opladen of batterijen kan meenemen, is veel mogelijk met een e-mountainbike. Pas op: het blijft fietsen. Je moet nog altijd trappen en als je er stevig invliegt, gaat je hartslag even hard de hoogte in als op een gewone fiets. Ik vind een e-mountainbike vooral geschikt op plaatsen of runs waar de afdaling belangrijker is dan de klim. Met een e-bike klim je fluitend een saai gravelpad naar boven om daarna vol energie van een technische afdaling te genieten.' Als Jurgen een nadeel moet noemen, is dat het hoge gewicht van de fietsen. 'Ook de hogere aankoopprijs, de grotere onderhoudskosten en de beperkte actieradius spelen in het nadeel. Met die actieradius moet je echt rekening houden: je wil niet zonder ondersteuning vallen op een fiets van twintig kilo wanneer je een berg over moet. Een e-mountainbike mag dan ook gerust een beetje meer veerweg, zowel vooraan als achteraan, hebben. Mocht ik me zelf ooit een e-mountainbike aanschaffen, dan ga ik zeker voor een full suspension.'