Je treft ze vaak aan in spiritueel getinte winkels, op beurzen voor niet-conventionele therapieën en new-age-evenementen: edelstenen en kristallen met geneeskrachtige eigenschappen. Je kunt ze kopen als sieraad of gewoon los. Volgens aanhangers stralen de stenen subtiele energie uit met een helende invloed op uiteenlopende gezondheidsproblemen: depressie, kanker, seksuele disfuncties, psychisch falen, vruchtbaarheidsproblemen, en zo veel meer. Onderzoek naar de effecten van de stenen bij 80 vrijwilligers, die gedurende 5 minuten een steen in de hand hielden tijdens meditatie, bracht het volgende aan het licht. Van de 40 personen die vooraf gebrieft waren over de heilzame effecten van de stenen ervoer de meerderheid een zekere sensatie, in vergelijking met de andere 40 die geen briefing kregen. Vooral degenen die geloven in paranormale verschijnselen - wat bevraagd werd in een voorafgaande enquête - voelden warmte en energie uit de steen stromen. Wat de deelnemers niet wisten, was dat de helft van de gebruikte kristallen en edelstenen nep was en bijvoorbeeld vervangen werd door glazen exemplaren met hetzelfde uitzicht. Dat had geen enkele invloed op de waargenomen sensaties van de deelnemers. De onderzoekers besloten dat de werking van helende stenen helemaal tussen de oren zit. Te beschouwen als een vorm van autosuggestie of zelfhypnose.