Zolang kapsalons gesloten blijven, gaan veel vrouwen zelf aan de slag met haarverf om uitgroei tegen te gaan of hun haarkleur op te frissen. Over permanente haarverven voor doe-het-zelvers doen allerhande geruchten...

Zolang kapsalons gesloten blijven, gaan veel vrouwen zelf aan de slag met haarverf om uitgroei tegen te gaan of hun haarkleur op te frissen. Over permanente haarverven voor doe-het-zelvers doen allerhande geruchten de ronde. Haarverf voor thuisgebruik zou de gezondheid kunnen schaden en het risico op kanker vergroten, menen sommigen. Dat verhaal werd zopas weerlegd in een grootschalig onderzoek waarbij de onderzoekers het voorkomen van kanker analyseerden in een groep verpleegsters die sinds 1976 gevolgd worden in de zogenaamde Nurses' Health Study. Via vragenlijsten worden uiteenlopende gegevens verzameld over leefgewoonten, terwijl de gezondheid van de deelnemers wordt opgevolgd. Op die enorme hoeveelheid gegevens worden geregeld analyses uitgevoerd. Over een periode van 36 jaar werden 47.964 kankerdiagnoses gesteld. Vrouwen die ooit in hun leven hun haar zelf kleurden, hadden niet vaker kanker in vergelijking met vrouwen die dat nooit deden. De onderzoekers besluiten dat er geen verband bestaat tussen je haar zelf verven en kanker.