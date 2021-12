- Door een blok tofu tussen 2 vellen keukenpapier te leggen (of in een keukenhanddoek te wikkelen) en er iets zwaars op te leggen pers je het vocht eruit. Na een kwartier kun je de tofu...

- Door een blok tofu tussen 2 vellen keukenpapier te leggen (of in een keukenhanddoek te wikkelen) en er iets zwaars op te leggen pers je het vocht eruit. Na een kwartier kun je de tofu niet alleen mooi in blokjes of plakjes snijden, maar ook extra krokant en goudbruin bakken. - Deze marinade doet het goed bij zowel tofu als tempeh: meng 3 eetlepels sojasaus, 2 eetlepels olijfolie, 2 eetlepels sesamolie, wat limoensap, een teentje versnipperde knoflook en wat geraspte gember. Lekker in een Aziatische salade of in een noedelgerecht. - Tofu en tempeh bestaan ook in gerookte vorm. - Mensen met een soja-allergie (die dus geen tempeh of tofu verdragen) kunnen wel perfect seitan eten. Of ze kunnen kiezen voor hempfu, een product dat sterk op tofu lijkt, maar dat gemaakt is van hennepzaadjes. - Tofu, tempeh en seitan moeten niet 'gaar' worden, zoals vlees. Je bakt de producten vooral om er een krokante bite aan te geven.