In deze e-trekkingbike komt alle ervaring van Giant met e-mtb's en elektrische racefietsen samen.De Explore E+ heeft een oversized aluminium frame, tien versnellingen, schijfremmen en een SyncDrive Pro-motor met 500 watt accu. De brede banden zijn tubeless: ze hebben geen binnenband en worden lekdicht gehouden met behulp van een vloeistof. Verder zien we een stabiele achterdrager, een instelbare verende voorvork en een breed stuur: dat zit vorstelijk. Hij is er in een heren- en damesuitvoering.