Suikers in frisdrank brengen veel energie aan, en ze verstoren ook de stofwisselingsprocessen van vetten. Bij mensen die meer dan 1 blik frisdrank per dag drinken vindt men systematisch hogere concentraties van mogelijk schadelijke bloedvetten en lagere van de goede, zoals HDL-cholesterol. Beide evoluties verhogen het risico op hart- en vaatziekten. De toegevoegde suikers zijn dus niet alleen nadelig voor de gezondheid via het extra lichaamsgewicht waartoe ze aanleiding geven, maar ook via de verstoring van stofwisselingsprocessen en schade aan hart en bloedvaten. Energiearme frisdranken doen dat blijkbaar niet, en zuiver fruitsap zonder toegevoegde suikers ook niet, zolang je er niet meer van drinkt dan 330 milliliter per dag, of evenveel als een blik. Zuinig zijn met zoete dranken blijft daarmee de veiligste optie voor de gezondheid.