Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor longen, hart en bloedvaten, maar verzwakt ook onze botten. Het Barcelona Institute for Globa...

Luchtvervuiling is niet alleen schadelijk voor longen, hart en bloedvaten, maar verzwakt ook onze botten. Het Barcelona Institute for Global Health stelde bij 3.700 Indiërs vast dat hun botmassa lager lag naarmate de concentratie van fijnstof in hun leefomgeving opliep. We hadden dat al langer moeten weten, want rond 2000 was al duidelijk dat ook tabaksrook onze botten aantast. De toxische stoffen die via de longen in het bloed terechtkomen, lokken ontstekingsreacties uit die de vorming van botweefsel hinderen. Het is een extra reden om de luchtvervuiling aan te pakken.