Het farmaceutisch dossier bestaat al ruim 35 jaar, veel langer dus dan de onlinedienstverlening van de apotheek. Het is een document waarin de apotheker registreert wat je in zijn fysieke apotheek afhaalt. Hij registreert in elk geval verplicht je voorschriftplichtige geneesmiddelen, maar uit eigen beweging ook vaak je voorschriftvrije geneesmiddelen en andere producten, zoals voedingssupplementen. Ook die zijn weleens onverenigbaar met bepaalde geneesmiddelen, bijvoorbeeld. Heb je met je apotheker de overeenkomst huisapotheker gesloten, dan registreert hij zelfs verplicht altijd alles wat je afhaalt. En dan sluit hij zich ook verplicht aan bij het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD), een digitaal platform waarbij al zo'n 98,6% van de Belgische apothekers is aangesloten. Alle aangesloten collega-apothekers waken mee over een veilig gebruik van je medicatie. Want ook zij kunnen, op het moment dat ze je iets bezorgen in de fysieke apotheek, je medicatiehistoriek van het afgelopen jaar in het GFD zien, op voorwaarde dat je daar je 'geïnformeerde toestemming' voor gaf. Meer informatie: zie Bodytalk nr. 135, p. 14-16, nr. 121, p. 10-13.