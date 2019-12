Alsmaar meer kleuters en lagereschoolkinderen worstelen met faalangst. Ouders leggen de lat steeds hoger. Een nieuw kinderboek geeft nuttige tips voor jong en oud.

Van kinderen wordt verwacht dat ze uitdagingen aangaan, op school, thuis, in de muziekklas, in de sportclub. Ouders willen hun kinderen met de beste bedoelingen alle kansen geven, hen van alles laten proeven. Terecht, maar er zijn risico's. Niet alle kinderen houden van spanning en kicks of blaken van zelfvertrouwen. Gevoelige kinderen of kinderen die perfectionistisch zijn of makkelijk overstuur raken zijn in zulke situaties vatbaarder voor faalangst. Ze hebben buikpijn en willen niet naar school op de dag van hun spreekbeurt, of ze bl...