Onze lichaamstemperatuur bedraagt ongeveer 37°C. Die temperatuur is redelijk stabiel en wordt geregeld door een 'thermostaat' in onze hersenen, de hypothalamus. Bij een infectie schakelt die 'thermostaat' naar een hogere stand. De temperatuursverhoging stimuleert het afweersysteem en helpt het lichaam in de strijd tegen de infectie. Als de lichaamstemperatuur hoger is dan 38°C, noemen we dat koorts. Koorts is niet noodzakelijk ernstig, maar wanneer de lichaamstemperatuur de kaap van 40°C overschrijdt, kan het wel gevaarlijk zijn. Met behulp van de volgende richtlijnen kun ook jij een persoon met koorts helpen. Wat stel je vast? De zieke persoon: - heeft het koud, kan rillen en klappertanden, maar voelt warm aan en kan zweten; - voelt zich onwel en kan hoofdpijn hebben; - kan spierpijn hebben; - kan tekenen van uitdroging vertonen; - kan stuipen hebben (voornamelijk kleine kinderen). Als je iemand met koorts verzorgt, is het erg belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan een goede handhygiëne. Meet de lichaamstemperatuur van de zieke persoon. Laat personen met koorts geen zware inspanningen doen. Laat hen voldoende drinken om het vochtverlies door het zweten te compenseren. Koorts die goed verdragen wordt door de persoon hoeft niet noodzakelijk behandeld te worden met medicatie. Laat de zieke persoon een eenvoudig koortswerend middel nemen, als hij dat wil. Als je koortswerende medicatie aan kinderen geeft, doe dat dan bij voorkeur in de vorm van een zetpil of siroop. Lees de bijsluiter goed en geef de dosis op basis van het gewicht. Raadpleeg een arts als de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt, er bijkomende symptomen optreden waarover je ongerust bent, het slachtoffer een baby is met een lichaamstemperatuur hoger dan 38,5°C of als je twijfelt.