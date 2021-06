Een blauw oog is meestal het gevolg van een klap tegen het hoofd of het gezicht. In eerstehulpsituaties ontstaat het letsel vaak na sportongevallen, vechtpartijen of verkeersongevallen. Maar een blauw oog kan ook het gevolg zijn van een chirurgische ingreep aan het gezicht.

Een blauw oog is meestal het gevolg van een klap tegen het hoofd of het gezicht. In eerstehulpsituaties ontstaat het letsel vaak na sportongevallen, vechtpartijen of verkeersongevallen. Maar een blauw oog kan ook het gevolg zijn van een chirurgische ingreep aan het gezicht. Bij letsels in de buurt van het oog ontstaat gemakkelijk een inwendige bloeding. Dat veroorzaakt een zwelling rond het oog en verkleurt de huid: een 'blauw oog'. Bij slachtoffers met een lichte huidskleur is de verkleuring in het begin blauwrood, daarna blauwzwart, daarna bruingeelgroen en uiteindelijk verdwijnt de verkleuring. Bij slachtoffers met een donkere huidskleur is er in de omgeving van het oog een tijdelijke verdonkering van de huid zichtbaar. De oogleden kunnen zo sterk gezwollen zijn dat het slachtoffer het oog niet meer kan openhouden. - Het slachtoffer heeft een slag op het oog gehad. - De omgeving van het oog is gezwollen en verkleurd. - Het slachtoffer kan problemen hebben met het zicht. - Het slachtoffer kan het oog soms niet meer openhouden. Soms is ook het oog zelf gewond. - Was of ontsmet je handen en trek wegwerphandschoenen aan voor je eerste hulp verleent. - Laat het slachtoffer zijn bril afnemen of contactlenzen verwijderen, indien van toepassing. - Koel het letsel rond het oog met ijsblokjes in een zakje water of een koelzakje; dat beperkt de zwelling en de pijn. Druk bij het koelen niet op het oog. - Probeer de oogleden van het slachtoffer iets te openen zodat je kunt testen of het slachtoffer nog normaal kan zien met het oog. - Raadpleeg gespecialiseerde hulp bij gezichtsproblemen. Alarmeer de Noodcentrale 112 als er tekenen aanwezig zijn die op een ernstiger letsel wijzen, zoals een brilhematoom (zie kader) of bewustzijnsverlies. - Trek je wegwerphandschoenen uit en was of ontsmet je handen nadat je eerste hulp hebt verleend.