De herfst is misschien wel de mooiste tijd van het jaar: de schitterende kleuren van vallende bladeren, het heerlijke gevoel van een herfstzonnetje op je gezicht, het ideale moment om je net gekochte wandelschoenen en fototoestel boven te halen voor een lange boswandeling. En dan gebeurt wat iedereen weleens overkomt: een blaar verschijnt. Wat doe je om die prachtige wandeling toch af te maken en lachend op de foto te staan? Openprikken of niet? Een blaar is een vochtzakje in de huid, vaak gevuld met helder vocht. Het ontstaat door wrijving en kan heel hinderlijk zijn. Blaren bevinden zich vaak op handen of voeten en kunnen spontaan scheuren, wat gevaar voor infecties met zich brengt. Een blaar verschijnt op je hand of voet. Mogelijk is ze al opengescheurd. Je voelt pijn zodra je de gevoelige onderhuid aanraakt of er druk op uitoefent. Laat een blaar het liefst intact. Zo vermijd je mogelijke infecties. Hindert de blaar toch te veel? Prik ze open met een steriele of ontsmette naald. - Reinig de blaar met stromend lauw water en maak de wonde zorgvuldig proper. - Ontsmet de naald voor en na gebruik door ze minstens 1 minuut in ontsmettingsalcohol te leggen. - Houd de naald evenwijdig met de huid en prik een aantal keer aan de basis van de blaar. - Druk met een steriel kompres het vocht uit de blaar. - Reinig de blaar en de omgeving van de wond opnieuw met stromend lauw water. Wrijf indien nodig lichtjes in de wonde met een steriel kompres. - Dep de omgeving van de wonde droog, maar raak de wonde zelf niet aan. - Dek de blaar af, bijvoorbeeld met een pleister, steriel kompres of tweedehuidverband.