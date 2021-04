De Qwic Premium i MN7+Belt heeft een luxe uitstraling en een wat braaf voorkomen. Maar als je wilt, kun je er lekker mee door de stad scheuren. Kilometers afleggen is op deze fiets een feest.

De QWIC Premium i MN7+Belt damesfiets heeft een luxe uitstraling en een volledig in het frame geïntegreerde accu. De middenmotor is geen Bosch of Shimano, maar een Bafang. Dit is een e-bike voor mensen die graag ontspannen zittend snel naar school of kantoor willen rijden - en dan op de terugweg nog even snel een boodschap doen. Op de stabiele achterdrager bevestig je heel gemakkelijk een tas. Volladen maar en dan op je gemak naar huis. Of je doet nog een extra rondje. De Qwic Premium i MN7+Belt ziet er wat braaf uit, maar let op: het is een wolvin in schaapskleren - of een wolf, want er is ook een herenversie. Als je wilt, kun je met deze fiets best door de stad scheuren. Dat is niet de bedoeling, maar als je wat laat bent, kán het dus wel. De vijf ondersteuningsstanden bedien je eenvoudig via het simpele, maar zeer effectieve paneeltje links op het stuur. Daarop vind je de + en de -, de verlichting, een informatieknop en de aan- en uitknop. Aan de uiteinden van het stuur zitten mooie zachte handvatten. Het full colour Bafang lcd-display in het midden toont je alle belangrijke informatie: hoe hard je rijdt, de resterende stroom, de ondersteuningsstand en het aantal afgelegde kilometers. En kilometers afleggen op deze fiets is een feest. Dankzij de krachtige middenmotor (80Nm), in combinatie met een rotatie- en trapkrachtsensor, heb je een e-bike met een zeer natuurlijke en comfortabele ondersteuning. Als je wegrijdt duurt het een seconde of drie voordat de motor inkomt. Zo word je nooit verrast. Daarnaast is deze Bafang M420 opvallend stil. Een Bosch-blokje zoemt hoorbaar, maar deze trapondersteuning is net even wat minder luidruchtig. De Qwic Premium is een modelserie die bestaat uit twaalf fietsen, waarbij design en comfort volgens Qwic vooropstaan. De kosten variëren flink: de goedkoopste is zo'n 2000 euro, de duurste 4899 euro. Veel modellen hebben een riem in plaats van een ketting. De i MN7+Belt heeft een oversized aluminium frame, Suntour verende voorvork, Bafang M420-motor, accu in de onderbuis, Shimano-schijfremmen, Schwalbe Plus 38 millimeter-banden, Gates-riem, Shimano Nexus 7-speed naaf en verstelbare stuurpen. Standaard is de Qwic e-bike voorzien van een 400 Wh accu, voor 200 euro meer heb je een 540 Wh accu. De fiets oogt van alle kanten redelijk gesoigneerd. De i MN7+Belt is gemaakt om in de stad te overleven. Hij heeft een stevig frame, stabiele spatborden en de wielen zijn met moeren gemonteerd. Het slot biedt extra ruimte voor een kettingslot en de schijfremmen doen het altijd. Gaat de verlichting aan, dan gaat de verlichting van het display vanzelf aan. Wat die onderhuidse wolvin betreft: je kunt wel scheuren, maar het is en blijft wel een Nederlandse stadsfiets. Je zit dus stijf rechtop en het stuur is behoorlijk naar de rijder toe gebogen. Dat is prima voor de controle onderweg. Het Nederlandse Qwic bestaat sinds 2006. Van meet af aan richtte het bedrijf zich op e-bikes. Niet heel vreemd: Qwic is gevestigd in Amsterdam. Het merk heeft op dit moment 29 modellen te koop, zowel met middenmotor, achterwielmotor als voorwielmotor, en zowel met 'intube' accu als een accu onder de achterdrager. Qwic is te koop bij fietswinkels in het hele land.