"Of ik me laat vaccineren? Vanzelfsprekend doe ik dat, hoe sneller hoe liever. Ik b...

"Of ik me laat vaccineren? Vanzelfsprekend doe ik dat, hoe sneller hoe liever. Ik blijf zelf graag gezond en wil ook geen gevaar zijn voor andere mensen. Wetenschappelijke studies tonen ondubbelzinnig de veiligheid en effectiviteit van de vaccins aan. Ik zie geen enkele goede reden om het niet te doen, terwijl er meerdere goede argumenten zijn om het wel te doen. In het Engels noemt men zoiets een no-brainer."