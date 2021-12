Zoë Agasi (24) is professioneel atleet, Olivier Van Herck (28) burgerlijk ingenieur wanneer ze in 2016 uit hun comfortzone stappen en voor onbepaalde tijd op reis vertrekken. WeLeaf, de naam van hun reis(blog), verwijst naar wat ze beogen:...

Zoë Agasi (24) is professioneel atleet, Olivier Van Herck (28) burgerlijk ingenieur wanneer ze in 2016 uit hun comfortzone stappen en voor onbepaalde tijd op reis vertrekken. WeLeaf, de naam van hun reis(blog), verwijst naar wat ze beogen: 'We vertrekken (We leave) om te gaan reizen op een langzame, duurzame, gezonde manier, waarbij we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden (Leaf, Engels voor blad)'. In 4 jaar tijd legt het koppel in totaal 40.000 kilometer af op de fiets, met de kano, op ski's, in een zeilboot, te voet en op skates. In Op eigen kracht vertellen ze in woord en beeld over hun ervaringen, de dingen waarvan ze genoten of waar ze net (individueel of als koppel) tegenaan botsten, de bijzondere mensen die ze ontmoetten, enzovoort. Dit boek is zoveel meer dan een prachtig geïllustreerd reisverhaal. De talloze tips en levenslessen die de auteurs uit hun ervaringen distilleren kunnen je inspireren om ook jouw avontuurlijke dromen waar te maken.