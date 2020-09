Een heerlijk koekje met zachte frambozenvulling gehuld in witte Milka chocolade. Dat is LEA, de vrouwelijke tegenhangster van de alom gekende LEO-wafel. Het koekje van Mondel?z International gaat samen met Pink Ribbon de strijd aan tegen borstkanker.

Een heerlijk koekje met zachte frambozenvulling gehuld in witte Milka chocolade. Dat is LEA, de vrouwelijke tegenhangster van de alom gekende LEO-wafel. Het koekje van Mondel?z International gaat samen met Pink Ribbon de strijd aan tegen borstkanker. Het concept is simpel. We vragen consumenten om Pink Ribbon een hart onder de riem te steken door deel te nemen aan de #LeaLoveChain. We willen mensen aanzetten om een troostend gebaar of steunend woordje voor zij die het nodig hebben te delen. Je downloadt de LEA Love Chain Instagramfilter en maakt een leuk filmpje waarbij je een virtuele LEA van links naar rechts doorgeeft. Je post het filmpje met de Lea Love Chain op je sociale media, tagt daarbij een aantal vrienden en nodigt hen uit om hetzelfde te doen. Door de keten voort te zetten, steun je het goede doel. Want telkens wanneer de filter gebruikt wordt en de keten langer wordt, doneert Mondel?z International 1 euro aan Pink Ribbon. Je kan de LEA Love Chain-filter terugvinden door de Instagram applicatie te openen en linksboven op je tijdlijn naar 'Instagram Stories' te gaan. Onderaan je scherm zie je naast de camera-toets een aantal filteropties verschijnen. Scrol helemaal naar rechts tot je de optie 'Bladeren door effecten' tegenkomt. Als je daarop klikt kan je rechtsboven in de galerij de filter zoeken door de naam 'LEALoveChain' in te geven. Ga dus snel naar de Instagram app, download de filter en verspreid de LEA Love!