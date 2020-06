De 'ID Migraine Screener' is een gevalideerde migrainescreeningstest waarbij je deze vragen moet beantwoo...

De 'ID Migraine Screener' is een gevalideerde migrainescreeningstest waarbij je deze vragen moet beantwoorden: • Ben je misselijk of heb je maaglast wanneer je hoofdpijn hebt? • Heb je last van het licht als je hoofdpijn hebt? • Heeft de hoofdpijn je dagelijkse activiteiten minimaal 1 dag beperkt in de laatste 3 maanden? Beantwoord je 2 van de 3 vragen met 'ja', dan komt dat overeen met een 'positieve score' en heb je 93% kans om bij een uitvoeriger onderzoek door een arts ook effectief de diagnose migraine te krijgen.