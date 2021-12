- Zorg ervoor dat je maag nooit leeg is, maar ook nooit overvol. Eet regelmatig (elke 2 à 3 uur) kleine beetjes. Neem 's ochtends in bed al een cracker. Eventu...

- Zorg ervoor dat je maag nooit leeg is, maar ook nooit overvol. Eet regelmatig (elke 2 à 3 uur) kleine beetjes. Neem 's ochtends in bed al een cracker. Eventueel kun je 's nachts als je wakker wordt ook iets kleins eten. - Combineer eten niet met drinken. Drink een half uur voor of na de maaltijd. - Reduceer prikkels waarvan je misselijk wordt. Dat kunnen bepaalde geuren en voedingsmiddelen zijn, maar ook stress, lawaai en bewegingen (zoals autorijden). - Haal een gemberpreparaat bij de apotheker. Van gember is aangetoond dat het goed kan werken tegen misselijkheid. Als dit onvoldoende helpt, kan de arts een antimisselijkheidsmedicijn voorschrijven. - Neem geen vitaminepreparaten die ook ijzer bevatten; ze kunnen het misselijkheidsprobleem triggeren. Blijf wél altijd foliumzuur nemen.