De P&V Groep, de coöperatieve verzekeringsgroep met als bekende merken P&V en VIVIUM, steunt De Roze Mars, en de zeven Pink Ribbon wandelroutes, niet enkel financieel. De Groep staat voor solidariteit, samenwerking en nabijheid en draagt een gezonde levensstijl hoog in het vaandel. De voorbije jaren stapten medewerkers en klanten van de P&V Groep meer dan zes keer de wereld rond in De Roze Mars. Dankzij de financiële steun van deze partner van Pink Ribbon, kan u dit jaar bijkomend genieten van de zeven unieke wandelingen in België, elk goed voor ongeveer 10.000 stappen.