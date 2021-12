Als hoofddiëtist bij het Universitair Ziekenhuis Antwerpen wil hij ons gezonder doen eten. Als gediplomeerd chef vindt hij dat we onze smaakpapillen moeten verwennen. Het nieuwste boek van Michaël Sels combineert die 2 werelden.

Michaël Sels heeft een missie: meer inzetten op voeding als hefboom voor een gezond leven. In Lekker lang leven 2 legt hij uit hoe we dat kunnen aanpakken. Het is geen klassiek kookboek, al staan er veel smakelijke recepten in, maar een gids waarin Sels de verschillende voedingsstoffen belicht én uitlegt hoe we het voedingsetiket moeten ontcijferen.

Een hoeraatje voor de Nutri-Score? Michaël Sels: "Uit onderzoek blijkt dat consumenten het Nutri-Score-label makkelijk begrijpen en dat de Nutri-Score het beter doet dan andere labels inzake het correct rangschikken van voedingsmiddelen. Dus ja, ik ben er positief over, althans bij een juist gebruik ervan. Ten eerste: vergelijk producten uit dezelfde categorie. De Nutri-Score toont de gezondere variant binnen een groep producten, bijvoorbeeld tussen verschillende dranken. Een koek met Nutri-Score B is dus niet gezonder dan een brik tomatensoep met Nutri-Score C. Ten tweede: denk aan de portiegrootte. Een royale portie ontbijtgranen met Nutri-Score A kan evenveel calorieën leveren als 2 sneetjes brood met ham met Nutri-Score C. En ten slotte: houd rekening met de bereiding. Geef je stukjes kabeljauw met Nutri-Score A een korstje door ze te frituren, dan komen er natuurlijk geen A-gerechten uit je frituurmandje." Proteïnediëten zijn populair. Gezond of niet? "Vetten en koolhydraten hebben een slechte reputatie, maar als je grote hoeveelheden eiwitten eet - via vlees en vis of via repen, shakes en poeders - zijn daar ook risico's aan verbonden. Om te beginnen is een overconsumptie van eiwitten belastend voor de nieren. Ook kan het cholesterolgehalte stijgen als een proteïnedieet vooral bestaat uit rood vlees, volle melkproducten en andere vetrijke voedingsmiddelen. Ten slotte doet een teveel aan eiwitten de hoeveelheid urinezuur en ureum in het bloed stijgen. De nieren kunnen dat compenseren door extra vocht af te drijven, maar daardoor gaan soms nuttige mineralen verloren." In uw boek hebt u het over de voedingsmatrix. Wat bedoelt u daarmee? "Voeding is meer dan de optelsom van de nutriënten. Of: 1 + 1 is niet altijd 2. Soms is de uitkomst 3, als het effect van 2 voedingsstoffen samen krachtiger is dan dat van elk apart. Soms is de uitkomst 0, als 2 voedingsstoffen elkaar negatief beïnvloeden. Eet je bijvoorbeeld steak met paprika, dan krijg je 1 + 1 = 3, want de vitamine C in de paprika helpt om het ijzer van de steak op te nemen. Steak met champignons geeft een som van 1 + 1 = 2, want paddenstoelen hebben geen effect op de ijzerabsorptie. Steak met peperroomsaus wordt dan weer 1 + 1 = 0, want calcium belemmert de ijzeropname enigszins."