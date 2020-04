Met een bariatrische ingreep valt een behoorlijke gezondheidswinst te boeken. Maar hij is, zoals elke ingreep, niet zonder risico's. Bovendien vraagt hij een levenslange levensstijlaanpassing.

Een vermageringsingreep - of bariatrische ingreep - wordt (grotendeels) terugbetaald voor volwassenen met een BMI van minstens 40, of van minstens 35 in combinatie met diabetes type 2, therapieresistente hoge bloeddruk of slaapapneu. Vooraf moet weliswaar worden aangetoond dat je met de klassieke obesitasbehandeling alleen onvoldoende resultaat boekt. "Maar ook na de ingreep moet je de klassieke én andere, specifieke levensstijladviezen ter harte nemen", benadrukt obesitaschirurg Anthony Beunis. "De ingreep is slechts een hulpmiddel, niet de ultieme oplossing, in de strijd tegen zwaarlijvigheid en de ziekten die ermee gepaard kunnen gaan."

Bij een 'gastric sleeve' wordt de maag verkleind, waardoor je sneller een verzadigings- en volheidsgevoel hebt en minder kunt eten. De ingreep die in België en ook wereldwijd het meest wordt uitgevoerd, is de 'gastric bypass'. Anthony Beunis: "Daarbij verkleinen we via een kijkoperatie de maag en snijden we ook de dunne darm op een welbepaald punt door. Het onderste darmdeel trekken we omhoog en sluiten we op de verkleinde maag aan. Het bovenste darmdeel, waarin het sap van de restmaag, de gal en het pancreassap samenkomen, sluiten we 1 tot 1,5 meter lager op de dunne darm aan. Het voedsel komt bijgevolg pas veel later met verteringssappen in aanraking. Na de ingreep neem je bijgevolg ook minder vlot voedingsstoffen op en moet je, met de hulp van een diëtist, je eetgewoonten danig aanpassen (zie p. 19). " "Ook heb je levenslang (niet-terugbetaalde) supplementen nodig om de nodige vitaminen en mineralen op te nemen", vult endocrinoloog Eveline Dirinck aan. "Met regelmatige bloedonderzoeken sporen we eventuele tekorten op. Die laten zich niet meteen voelen, maar kunnen op termijn wel klachten veroorzaken, van vermoeidheid, haaruitval en broze nagels, tot gevoelsstoornissen en broze botten. Je risico op osteoporose blijft, zelfs met de nodige calcium- en vitamine D-supplementen, wat verhoogd na een gastric bypass, blijkt uit onderzoek." Met de juiste levensstijlaanpassing verliezen patiënten na de ingreep doorgaans 60 tot 80% van hun overgewicht. "Elk lichaam reageert weliswaar anders op de ingreep", benadrukt Beunis. "Het resultaat dat je behaalt, en hoe duurzaam dat is, hangt ook samen met hoe goed je de voedings- en bewegingsadviezen opvolgt. Gelukkig kun je met minder kilo's alvast makkelijker bewegen. Sommige ziekenhuizen (waaronder het UZA) bieden een aangepast bewegingsprogramma met conditietraining en spieropbouw aan. De kinesisten en lotgenoten kunnen je on track helpen. En nadien is het een kwestie van volhouden, wat natuurlijk makkelijker gezegd is dan gedaan. Ook mogen steunen op een psycholoog kan dan het verschil maken (zie p. 20)." Met het wegslinken van het overgewicht verbetert doorgaans ook de algemene gezondheid. Veel patiënten kunnen in de eerste jaren na de ingreep hun diabetes-, cholesterol- of bloeddrukmedicatie verminderen of zelfs stopzetten. "Maar een ziekte zoals diabetes schrijdt onverminderd voort", vertelt Dirinck. "Na verloop van tijd moet je je medicatie mogelijk weer opstarten of opdrijven. Liever laat dan vroeg, uiteraard. Veel bewegen is dus de boodschap. Dat helpt niet alleen om een gezond gewicht te behouden, maar heeft op zich ook een gunstig effect op je suikermetabolisme, je hart- en vaatconditie, je cholesterol en je bloeddruk." "De gezondheidswinst die je met de ingreep boekt, doe je natuurlijk grotendeels teniet als je blijft roken", gaat Dirinck voort. "Stoppen met roken is dus absoluut aangewezen. Alcohol beperken ook. Na de ingreep reageer je gevoeliger op alcohol en is je kwetsbaarheid voor verslavingen in het algemeen ook wat verhoogd. Vertel ook elke arts over de ingreep, zodat hij er rekening mee houdt bij het voorschrijven van medicatie. Niet-steroïdale ontstekingsremmers, bijvoorbeeld, die je maag erg belasten, vermijd je beter. Andere medicatie, zoals de pil, neem je mogelijk minder goed op, waardoor een niet-oraal contraceptivum aangewezen kan zijn. Weet ook dat zwaarlijvigheid samengaat met een gemiddeld lagere vruchtbaarheid. Na de ingreep raak je dus mogelijk makkelijker zwanger. Wel raden we aan een zwangerschap uit te stellen tot je gewicht na de ingreep stabiel is."