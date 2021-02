De langdurige sluiting van de sportzalen vanwege corona is voor veel sporters een tegenvaller. Voor buitensporters zijn de donkere dagen en het slechte weer misschien spelbrekers. Een hometrainer komt dan goed van pas, maar welke kies je?

...

"Een slechte koop", zegt een nochtans sportief stel, wijzend naar de blitse hometrainer in de woonkamer naast een groot raam. Het uitzicht is fantastisch, de verluchting ideaal en je kunt al fietsend tv-kijken. En toch staat het tuig er ongebruikt. Het is helaas het lot van veel hometrainers. Ze zijn minder leuk dan de fitness of het zwembad, want ze bieden niet het sociaal contact en de verandering van omgeving. Je kunt er geen frisse neus mee halen of van de natuur genieten. Je moet al een fervente sportfanaat zijn om regelmatig op zo'n toestel te willen trainen. Zijn ze dan nuttig? Toch wel. Door de sluiting van de sportzalen in het voorjaar en tijdens de winter waren trainingen voor veel duursporters onmogelijk. Niet iedereen kan hardlopen, en wandelen is voor ijverige sporters niet intensief genoeg. Wielrennen dan? Een doeltreffende training duurt al snel 2 tot 3 keer langer dan een joggingsessie. Bovendien zijn de dagen in de winter kort en zijn wielrenners meer afhankelijk van het weer: storm, ijzel en regen kunnen roet in het eten strooien. Op een hometrainer kun je muziek of een podcast beluisteren, of tv-kijken: een aangename afleiding. Lezen is te vermijden: je neemt er een slechte houding mee aan en de concentratie die je ervoor nodig hebt, kan een impact hebben op de intensiteit van de sessie. Een ander probleem is oververhitting: zet in de nabijheid van de hometrainer een raam open; zo vermijd je dat je te hard gaat zweten. "De toestellen dienen voornamelijk om het aerobe systeem te trainen via de door zuurstof geïnitieerde vet- en koolhydratenverbranding", legt Laurens Janssen uit. Hij is onder meer sportkinesitherapeut en manueel therapeut in de praktijk PVMT Tienen en was ook functioneel trainer in de fitness van Sportoase Leuven. "Hometrainers zijn zeer nuttig om het cardiovasculaire systeem te oefenen. Als de weerstand oploopt - dus in de anaerobe fase - verbrand je meer koolhydraten en bereik je sneller een verzadigingspunt. Dat verkort de trainingstijd aanzienlijk." Fiets, crosstrainer, roeitrainer, loopband, step, elliptische trainer: de keuze is groot en hangt af van je voorkeuren en het doel dat je wilt bereiken. "Je kunt zowel aeroob als anaeroob trainen, maar op een manier die eigen is aan de sport die je beoefent. Wil je beter worden in het wielrennen, dan moet je vooral fietsen. Wil je een betere roeier worden, dan moet je vooral roeien. Hoe meer spieren je gebruikt, hoe intensiever en efficiënter de inspanning. Met de crosstrainer gebruik je alle spieren van je lichaam. De roeier voert zowel duw- als trekbewegingen met de benen uit en trekt met de armen. De recreatieve fietser is doorgaans tevreden met duwen op zijn trappers, terwijl de wielrenner niet alleen duwt maar ook met de benen trekt, wat meer spieren in beweging zet en de snelheid verhoogt." Een hometrainer is ook een ideaal revalidatiehulpmiddel: het is stabiel en biedt je de gelegenheid om zonder risico in conditie te blijven. "Fietsen heeft een therapeutisch effect op de knie", weet Janssen. "De continue roterende bewegingen smeren het gewricht. Fietsen wordt aanbevolen bij tal van knieaandoeningen. Het voordeel van de crosstrainer is dat het de schokken opvangt, wat niet het geval is tijdens het hardlopen. Tijdens een revalidatie kunnen de fiets en vervolgens de crosstrainer worden gebruikt om de knie geleidelijk aan meer te belasten voordat je opnieuw begint te lopen." Wielrenners geven de voorkeur aan rollentrainers. Ze zijn minder duur, nemen weinig plaats in en je kunt je juist afgestelde racefiets gebruiken. De Elite-rollentrainer heeft een vaste cassette: je verwijdert het achterwiel en klaar is kees. De Tacx-modellen gebruiken beide wielen, maar de achterband verslijt sneller. Heb je maar 1 fiets en ga je in de winter regelmatig op pad, dan moet je het achterwiel elke keer demonteren en opnieuw monteren. Een oude fiets kan in dat geval goed van pas komen.