Hoe herken je en maak je mee het verschil voor ouderen die dreigen af te glijden naar een depressie en suïcidale gedachten? Een praktische leidraad van ouderenpsycholoog Anke Bonnewyn.

Als een oudere persoon zelfdoding pleegt, reageren mensen weleens met 'begrijpelijk als je zoveel meemaakt'. En meestal doelen ze dan op de vele verliezen waarmee ouderen (vaak tegelijk) te maken krijgen: hun gezondheid gaat achteruit, ze worden minder mobiel en zelfredzaam, ze verliezen hun partner of leeftijdsgenoten, enzovoort. "En toch ontwikkelen de meeste ouderen géén doodswens, blijkt uit onderzoek", benadrukt ouderenpsycholoog en psychotherapeut Anke Bonnewyn, die aan het UPC KU Leuven is verbonden en over suïcidale ouderen doctoreerde. "Het is dus een misvatting dat zelfdoding op oudere leeftijd veeleer een nuchtere, weloverwogen keuze is. Meestal is het een daad die door een depressie of een andere psychiatrische problematiek wordt ingegeven. Wat betekent dat je ook voor ouderen het tij kunt keren door samen met hen iets te doen aan die problematiek, áls die ti...