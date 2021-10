De Britse arts Edward Bach, die leefde in de eerste helft van de 20ste eeuw, ontwikkelde remedies op basis van bloemen. Volgens zijn theorie bestaan er 7 emotiegroepen die on...

De Britse arts Edward Bach, die leefde in de eerste helft van de 20ste eeuw, ontwikkelde remedies op basis van bloemen. Volgens zijn theorie bestaan er 7 emotiegroepen die onze stemming bepalen. Een groep bestaat uit een positieve en een negatieve emotie, bijvoorbeeld moed en wanhoop. Bach meende dat de geur van bloemen de stemming beïnvloedt. Hij selecteerde 38 soorten en kende aan de essenties geneeskrachtige eigenschappen toe die op bepaalde gemoedstoestanden inwerken bij personen met bepaalde karaktereigenschappen. Volgens Bach is het emotionele welbevinden de hoeksteen van een goede gezondheid en dragen de bloemen de potentie in zich om de balans te herstellen. Zijn theorie en de bachbloesemremedies werden in onafhankelijk onderzoek onder de loep genomen: de theorie houdt geen steek en de druppels werken niet beter dan placebo.