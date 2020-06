Een cappuccino bestaat oorspronkelijk uit 3 lagen: een grote hoeveelheid koffie, een kleinere laag melk en een nog kleinere derde laag room. De auteurs van het cappuccinomodel voor de fina...

Een cappuccino bestaat oorspronkelijk uit 3 lagen: een grote hoeveelheid koffie, een kleinere laag melk en een nog kleinere derde laag room. De auteurs van het cappuccinomodel voor de financiering van de ziekenhuizen zien ook 3 lagen: de brede onderlaag (de koffie) is het vaste bedrag per ingeschreven patiënt dat aan het ziekenhuis of de zorgverleners wordt toegekend. Dat is veruit het grootste deel. Daar kan een bijkomende laag aan worden toegevoegd, de zogenaamde episodische betaling of 'bundled payment', een forfait per zorgtraject. Daarbovenop krijgen ziekenhuizen een kleiner bedrag per zorgprestatie (de melk). De bovenste laag (de room) wordt toegekend op basis van kwaliteit en innovaties die ziekenhuis of zorgverlener toepassen. "Innovatie gaat niet samen met het huidige financieringsmodel", stelt Guus Schrijvers, oud-hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Utrecht, die een boek over het cappuccinomodel schreef.