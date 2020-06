"Wetenschappelijk onderzoek heeft een duidelijk verband aangetoond tussen cannabisgebruik en psychose", stelt Joris Van Damme, cannab...

"Wetenschappelijk onderzoek heeft een duidelijk verband aangetoond tussen cannabisgebruik en psychose", stelt Joris Van Damme, cannabis-expert bij VAD. "Maar het blijft een complexe kwestie waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Wat is oorzaak, wat is gevolg? Zo is het mogelijk dat een tiener die slecht in zijn vel zit sneller naar cannabis grijpt. Niet uit nieuwsgierigheid of voor het genot, maar om zich beter te voelen. Bij een psychose is de vraag dan ook: was cannabis de oorzaak, of was de aanleg voor psychotische klachten er eerst en was de cannabis de trigger? Ons advies: gebruik beter geen cannabis als er sprake is van psychische kwetsbaarheid."