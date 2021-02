Het is niet nodig om verpakkingen van boodschappen thuis te wassen of te des...

Het is niet nodig om verpakkingen van boodschappen thuis te wassen of te desinfecteren. Je hoeft je boodschappentassen ook niet uren aan de kant te zetten alvorens ze uit te pakken. Het coronavirus blijft niet actief op de verpakking in de voorraadkast of de koelkast. Het is wel aanbevolen je handen steeds te wassen na het winkelbezoek en nadat je de boodschappen hebt uitgepakt.