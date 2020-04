Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verklein de kans op hooikoor...

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verklein de kans op hooikoorts met volgende tips. • Medicatie kan een oplossing bieden, zoals oogdruppels of neussprays. • Pollen zijn onvermijdelijk, maar binnenblijven is toch nog altijd de beste tip tegen hooikoorts. • Raadpleeg zeker een arts als je geregeld last ondervindt van hooikoorts.