Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verklein de kans op blaren met volgende tips: - Loop je schoenen voldoende in alvorens je aan een lange wandeling begint. - Zorg dat je sokken en schoenen droog blijven. - Sommige producten, zoals sprays, pleisters en crèmes, helpen om blaren te voorkomen. Bescherm de huid indien nodig met een tweedehuidverband. Vraag raad aan je apotheker of huisarts. - Raadpleeg een arts als er een infectie optreedt of als de blaar voorkomt bij slachtoffers met een verminderde weerstand.