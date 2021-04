Kleed personen met koorts niet extra warm aan, ook al hebben ze een koudegevoel.

Kleed personen met koorts niet extra warm aan, ook al hebben ze een koudegevoel. Je kunt kinderen met koorts verkoeling bieden door hen uit te kleden en met lauw water te deppen of door hen een lauw bad te geven. Wist je dat? Infecties ontstaan wanneer vreemde organismen (zoals een bacterie, virus, parasiet of schimmel) het lichaam binnendringen door bijvoorbeeld inademing, seksueel contact, een huidwonde of voeding. Voorbeelden van infecties zijn griep, Covid-19, salmonella, malaria en herpes.