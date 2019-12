Net als witte of generische geneesmiddelen zijn biosimilaire geneesmiddelen kopieën van originele geneesmiddelen. Alleen zijn het geen exacte kopieën. Vanwaar dat verschil? En heeft het gevolgen voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid?

Als de actieve molecule van een geneesmiddel, dus de molecule met het gewenste klinische effect, via een industrieel proces chemisch kan worden aangemaakt, kun je identieke exemplaren van die molecule verkrijgen. Met de nodige kennis en uitrusting slaagt ook een concurrerende firma daarin. Als het patent van het originele of zogenaamde referentiegeneesmiddel vervallen is, kan dus een kopie of 'wit' geneesmiddel op de markt komen.

...