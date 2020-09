Al 'googelend' zoeken mensen online naar gezondheids- en medische informatie. Om hun gezondheid meer in eigen handen te nemen. Hun klachten beter te begrijpen. Of behandelopties te exploreren, in afwachting van een gesprek met h...

Al 'googelend' zoeken mensen online naar gezondheids- en medische informatie. Om hun gezondheid meer in eigen handen te nemen. Hun klachten beter te begrijpen. Of behandelopties te exploreren, in afwachting van een gesprek met hun arts, bijvoorbeeld. Dat zijn zeker positieve trends dankzij 'Dokter Google'. Maar zin van onzin onderscheiden in de overvloed aan online gezondheidsinformatie en hieruit distilleren waarbij jij baat hebt, is bepaald geen sinecure. Tenzij je goed weet hoe Dokter Google functioneert, welke impact hij op je gezondheid kan hebben, en waar je betrouwbare adviezen vindt. Met Dokter Google. Vriend en vijand schreef het team achter www.gezondheidenwetenschap.be van het Centrum voor Evidence-Based Medicine onder redactie van Marleen Finoulst (hoofdredacteur van Knack Bodytalk) een Dokter Google-bijsluiter die toegankelijk én betrouwbaar is. Dit team is als geen ander getraind in het dagelijks factchecken van 'opgepikt' gezondheidsnieuws.