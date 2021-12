Maskers & lucht of het zelfbewuste brein is een verademend positief boek in deze bewogen (corona)tijd, die het mentale welzijn van in het bijzonder jongvolwassenen beproeft. In een lichtvoetige c...

Maskers & lucht of het zelfbewuste brein is een verademend positief boek in deze bewogen (corona)tijd, die het mentale welzijn van in het bijzonder jongvolwassenen beproeft. In een lichtvoetige columnachtige stijl, waarbij ze zich geregeld richt tot haar nichtje van 27 jaar, deelt neurochirurg Veerle Visser-Vandewalle wetenschappelijke en filosofische inzichten. Met als bottomline: durf meer vertrouwen te hebben in je eigen brein. Luister naar je innerlijke stem - de stem achter het masker. Moedig jezelf aan om je ideeën ook uit te werken: beter iets doen en niet altijd consequent zijn dan consequent niets doen. En blijf bovenal ademen. Lucht is wat je nodig hebt. Durf al eens de boel de boel te laten als je vastloopt. Want weet dat je zelfbewuste brein met de nodige zuurstof onverstoord voortwerkt en de dingen soms in jouw plaats oplost.