Het aantal Belgische e-bikemerken stijgt. De gevestigde fietsproducenten bouwden allemaal een elektrisch assortiment uit. Jonge ondernemers zien brood in de grote vraag en komen met nieuwe, trendy merken op de markt. Wat maakt de Belgische e-bike speciaal?

De grootste Belgische fietsenproducent is Granville uit Kortenberg. Vorig jaar verkocht Granville 64.004 fietsen, waarvan 41.000 e-bikes. Het verhaal begon in 1928 toen Frans Huygens zijn eerste fietskader bouwde. Met ceo Johan Huygens is het familiebedrijf aan de derde generatie toe. 'België is een voorloper in Europa als het over elektrische fietsen gaat. In 2017 al was één op twee verkochte fietsen een e-bike. Vandaag is dat vlotjes meer dan 65%. Daarmee lopen we vijf jaar voor op andere landen. In Frankrijk zijn elektrische fietsen nog maar goed voor 15% van de verkoop.' De bekende Belgische fietsenproducenten die op de elektrische golf sprongen, zijn de drijvende kracht achter die evolutie. Zoals Granville, Norta, Oxford Bikes, Thompson en Venturelli. 'Onze sterkte? Dat we kwaliteit bieden. In zuiderse Europese landen heb je geen fietscultuur als hier. Stadsfietsen zie je er amper en omdat het er niet zo vaak regent zijn de fietsen niet roestbestendig. In België moet je niet afkomen met een fiets die niet tegen regenweer kan. Een Belg is bovendien gesteld op comfort. Een fiets moet goed zitten, vlot rijden, en het liefst nog met een sportieve derailleur. Diezelfde kwaliteitseisen trokken we door in het e-bikesegment.' Een extra troef is het netwerk van verdelers en fietsenwinkels waar de grote Belgische merken al decennialang op rekenen. Een e-bike koop je niet snel even online of in een supermarkt. Je wil service en dus ga je naar de fietsenwinkel waar je een Granville, Oxford en Thompson naast een internationaal merk als Giant en Trek vindt. 'De concurrentie is groot', geeft Huygens toe. Kleinere merken volgden een beetje noodgedwongen. Zoals fietsenproducent Achielle uit het West-Vlaamse Egem. Grootvader Achiel startte zijn fietswinkeltje in 1946. Kleinzonen Peter en Tom Oosterlinck grijpen naar die tijd terug om stijlvolle fietsen te ontwerpen. De stalen frames maken ze in hun eigen fabriek. Wat Achielle uniek in België maakt, is dat er geen enkele fiets gemaakt wordt voor die werd besteld. De koper bepaalt de maat, stijl, vorm, kleur en accessoires. Maatwerk dus. Vorig jaar gingen er 2500 fietsen de deur uit. Iets minder dan de helft waren e-bikes. 'We hebben getwijfeld, maar een zestal jaren geleden beslisten we dan toch om ook e-bikes te maken', zegt Peter. "We zagen dat het de toekomst was, dus konden we niet anders. Maar we waren niet overtuigd. Vjjf jaar geleden wilden mensen wel een e-bike rijden maar niemand mocht het zien. De strakke ontwerpen pasten niet in het genre van tijdloze, stijlvolle fietsen waarin wij ons specialiseren. Intussen is die manier van denken veranderd. Een e-bike mag gezien worden. Hoe beter de batterij en hoe groter de motor, hoe liever de klant het heeft.' Kiezen mensen bewust voor een Belgische e-bike? Peter Oosterlinck denkt dat het wel een rol speelt. 'Wie een Belgische e-bike koopt, krijgt er de service bij. Als er iets verkeerd zit, valt dat onder onze garantie. Of dat nu na een jaar of drie jaar is. Dat geldt ook voor de andere bekende Belgische merken, denk ik. Maar toch geloof ik dat mensen vooral voor de looks van onze fietsen vallen.' Behalve gevestigde familiebedrijven die vaak al generaties lang in de sector zitten, springen nieuwe, jonge spelers op de markt. Ze ontwikkelen uitsluitend e-bikes. In Lubbeek sloegen de ingenieurs Tomas Keppens en Jorrit Heidbuchel de handen in elkaar en lanceerden met Ellio een innovatieve e-bike. Softwaregestuurd, tweewielaandrijving, versnellingen die zich automatisch aanpassen aan de rijomstandigheden. Over vijf jaar wil Ellio 20.000 stuks verkopen. Het merk Cowboy van ondernemers Tanguy Goretti, Adrien Roose en Karim Slaoui - jonge dertigers allemaal - mikt op de hippe Brusselaar. De fiets heeft crashdetectie, een begeleidende app en een uitneembare batterij voor wie in een appartement woont. Maar een slot, bel of spatborden staan niet standaard op het strakke zwarte ontwerp. Jools Bikes is het geesteskind van ex-profvoetballer Marc Hendrickx. Hij heeft een elftal elektrische fietsen in zijn gamma, waaronder een vouwfiets en een mountainbike. En dan zijn er nog Belgische merken als Yoors, Ahooga, Beaufort, Bizobike, Krigori, die vaak gewoon de hele assemblage uitbesteden. Ze willen allemaal een deel van de koek, nu de verkoop van elektrische fietsen boomt. Maar zoals zo vaak in de fietswereld: om de hoek dreigt gevaar. 'Er zijn geen fietsen meer in de fietsenwinkel, iedereen is uitverkocht', zegt Johan Huygens. 'Het aanbod kan de grote wereldwijde vraag niet volgen. Er zijn wachttijden van 25 maanden. Dat kan niet elke fietsproducent overbruggen. Dus verwacht ik een natuurlijke selectie.'