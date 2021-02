Wat is een bekkenbodemtherapeut?

Wat is een bekkenbodemtherapeut? Een bekkenbodemtherapeut behandelt problemen met de bekkenbodemspieren, die gelegen zijn tussen het schaambeen en het staartbeen. Die kunnen verzwakt zijn of verkeerd gebruikt worden, met allerlei vervelende klachten tot gevolg. Met welke problemen kun je bij hem of haar terecht? Bekkenbodemtherapie - ook wel pelvische reëducatie genoemd - is gericht op de behandeling van een hele waaier aan klachten in de intieme zone. Veel voorkomende indicaties: urineverlies, stoelgangverlies, moeilijk windjes kunnen onderdrukken, moeilijk stoelgang kunnen maken, pijn bij seksuele betrekkingen en een verzakking van blaas, baarmoeder of darmen. Wie heeft vooral last van bekkenbodemproblemen? Zowel mannen als vrouwen kunnen er last van krijgen, maar ze komen vaker voor bij vrouwen. Vooral vrouwen die kinderen hebben gekregen, lopen later meer risico. Hun bekkenbodemspieren kunnen verzwakt zijn door de zwangerschap of door de bevalling, vooral na een vaginale bevalling van een zware baby of na een vacuüm- of tangverlossing. Om die reden is zwangerschapskine (perinatale kinesitherapie) een aanrader. Vrouwen leren er niet alleen ontspannings-, houdings- en persoefeningen, maar ook oefeningen om hun bekkenbodem te leren ontspannen en opspannen waar en wanneer dat nodig is. Is bekkenbodemtherapie ook nuttig voor kinderen en mannen? Bekkenbodemreëducatie kan voor kinderen een uitkomst zijn bij plas- en stoelgangproblemen: urineverlies, bedplassen, stoelgangverlies of obstipatie. Mannen kunnen er baat bij hebben na (oncologische) chirurgie. Wat houdt de behandeling in? Het doel is een betere beheersing van de bekkenbodemspieren. De therapeut leert hoe je die spieren bewust op een goede manier kunt op- en ontspannen, zodat je ze zelf kunt trainen en leren controleren tijdens dagelijkse activiteiten. Om dit doel te bereiken kan hij of zij ook gebruikmaken van technieken zoals elektrostimulatie, biofeedback, dynamic ultrasound of ballontherapie. Wordt bekkenbodemtherapie terugbetaald? Voor de behandeling op voorschrift van een arts is een terugbetaling door het ziekenfonds voorzien. Welke opleiding moet je volgen om het beroep van bekkenbodemtherapeut te mogen uitoefenen? Een bekkenbodemtherapeut is een gespecialiseerde kinesitherapeut. De opleiding 'Bijzondere bekwaamheid in de pelvische reëducatie en de perinatale kinesitherapie' duurt 2 jaar, is bedoeld voor afgestudeerde kinesitherapeuten en wordt georganiseerd door de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Gent en Brussel. In Wallonië volg je de opleiding onder andere aan de UCLouvain.