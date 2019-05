Beleggen in vastgoed kan op twee manieren, legt Frank Vranken, Chief Strategist bij vermogensbeheerder Puilaetco Dewaay, uit. Met huizen van steen of huizen van papier.

Wie rechtstreeks in panden belegt of investeert, koopt vastgoed om rendement te behalen via huurinkomsten of meerwaarde bij herverkoop. 'Het is een kapitaalintensieve manier van beleggen en behalve almaar terugkerende onderhouds- en herstellingswerken moet je ook rekening houden met risico's, bijvoorbeeld dat je geen of geen solvabele huurder zou vinden', merkt Frank Vranken, Chief Strategist bij vermogensbeheerder Puilaetco Dewaay, op. 'Bovendien betaal je bij de aankoop van een pand, en nog voor je een euro huur ziet, metee...