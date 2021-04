"Corona verraste iedereen. Het voelde voor mij aan als een slang die plots in je nek valt. Intussen is een kleine stad weggevaagd. Al die doden.

"Corona verraste iedereen. Het voelde voor mij aan als een slang die plots in je nek valt. Intussen is een kleine stad weggevaagd. Al die doden. Ik zie vaccinatie als de enige en de meest logische uitweg. Wat is het alternatief? In lockdown blijven zitten? We moeten vertrouwen durven te hebben in de wetenschap. Als je in een vliegtuig stapt, vertrouw je toch ook de piloot? De vaccins werden snel ontwikkeld, maar ze voldoen aan alle kwaliteitsnormen. Mensen denken soms dat 'ze' een verborgen agenda hebben. De meest waanzinnige verhalen doen de ronde over de vaccins. Ik geloof er niet in. We zouden blij moeten zijn met ons zorgsysteem. Van wieg tot doodskist investeert men in onze gezondheid. Dat is uniek. Daarom zal ik als vrijwilliger meewerken in een vaccinatiecentrum. Ik heb te lang stampvoetend van frustratie tussen 4 muren doorgebracht. Elke prik redt levens en brengt ons een stapje dichter bij een normaal leven."