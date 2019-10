Voor Knack beantwoordt filosofe Tinneke Beeckman elke week een moeilijke vraag. Deze week: Kan ik de waarheid spreken over mezelf?

Zelfs al wil ik alleen over filosofie schrijven, dan nog krijg ik geregeld vragen over mijn persoonlijke leven: 'Wie ben je echt? Hoe ben je geworden wie je bent?' Je moet een verhaal over jezelf kunnen vertellen (terwijl iedereen dat vroeger onbetamelijk vond). Daarbij lijkt het alsof zo'n verhaal meteen waarachtig materiaal oplevert: 'Je vertelt het gewoon zoals het is.' Maar kun je wel de waarheid over je eigen leven vertellen? Wie naar de pionier van die oefening kijkt, Jean-Jacques Rousseau, weet dat het niet vanzelfsprekend is.

...